Спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа" рассказал о панике путина и контрнаступлении ВСУ

В среду, 5 апреля, российский диктатор владимир путин провел заседание Совбеза рф. На нем, среди прочего, обсудили "вопросы безопасности" в так называемых "новых российских регионах" – оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, которые в конце сентября 2022-го после потешных "референдумов" были спешно "приняты в состав россии".

путин требовал бороться с партизанами и так далее.

Путинская активизация последнего времени во многом связана с необходимостью не выпадать из медийной сферы. А то ведь многие уже думают, что "царь-то – не настоящий".

Правда, мероприятия всё чаще проходят вовсе не с тем эффектом, как путину хотелось бы. То же его выступление перед иностранными послами, наверное, впервые прошло без аплодисментов. Хоть путин их явно выпрашивал. В итоге удалился в тишине.

Ничего нового мы не услышали ни в том его выступлении, ни в заявлениях на Совбезе, ни вообще в путинских тезисах последнего года. Он всё более напоминает Брежнева. После эпохи брежневского застоя, напомню, было недолгое правление кагэбиста Андропова, потом Черненко, затем пришел Горбачев – и развал "нерушимого". И рф ждет то же самое.

Забавно было наблюдать за тем, что произошло после Совбеза, на котором путин буквально умолял всех поверить, что россия на оккупированных землях Украины – навсегда. Ну почти как было с Херсоном.

В тех же пабликах оккупированной части Запорожской области после этого Совбеза началась настоящая истерика. Мол, коллаборанты пакуют вещи, детей и жен – и бегут в Крым.

На Совбезе можно бредить всё, что угодно. На деле же россияне ничего не могут сделать с тем, что на профессиональном военном сленге имеет название "движение сопротивления".

А это движение растет. Распространяется. И речь не только об оккупированных территориях материковой части Украины, где то и дело звучат взрывы, но и о Крыме.

Все понимают, что прорыв нами фронта на южном или восточном направлении ведет к неминуемому падению всего фронта. Со всеми негативными для россиян последствиями. И Украина при контрнаступлении возьмет (вернет) столько, сколько сможет. С минимальными для себя потерями. Уверен, что именно так всё сейчас планируют в Генштабе.

Напомню, что Харьковская наступательная операция ВСУ оказалась эталонной.

Вскоре после нее западные партнеры резко увеличили поставку нам военной техники, дойдя на данный момент уже до танков и самолетов. Потому что Запад видит, куда идут его инвестиции. Как они эффективно используются.

Новое удачное наступление продолжит эту тенденцию.

Так что паника на временно оккупированных территориях, срочный сбор Совбеза – это было из серии "батюшка-царь сейчас вам скажет, как всё будет хорошо". На деле же то, что мямлил путин, лишь убедило многих – надо собирать манатки и бежать. Пока есть возможность.

Многие ведь понимают, что вовсе не случайно оборонительные сооружения массово появляются прежде всего в Крыму.