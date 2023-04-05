путин хочет избавиться от партизан на оккупированных территориях: дал поручение силовикам

Оккупанты намерены усилить репрессивные мероприятия на неподконтрольных Украине территориях

Российский диктатор владимир путин в среду, 5 апреля, провел заседание Совбеза, где обсудил вопросы безопасности в т.н. "новых российских регионах", то есть оккупированных частях Украины.

Как сообщают российские СМИ, диктатор поручил МВД приложить все усилия для обеспечения безопасности местных жителей, а также пожаловался на то, что Украина продолжает устранять там коллаборантов.

Традиционно он обозвал сторонников Украины и противников путинского режима "неонацистами", а также нашел в их действиях "руку Запада".

"Есть основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб", — заявил российский диктатор.

Кроме того, он поручил силовикам до 1 июня создать на оккупированных территориях "подразделения правоохранительных органов и спецслужб", чтобы избавиться от "недобитого подполья".

Напомним, оккупанты в конце сентября 2022 провели псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины и ожидаемо заявили о "присоединении" четырех областей к россии.

Стоит отметить, что в правомерности этого фарса засомневались даже российские пропагандисты.