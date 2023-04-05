путін хоче позбутися партизанів на окупованих територіях: дав доручення силовикам

Окупанти мають намір посилити репресивні заходи на непідконтрольних Україні територіях

Російський диктатор володимир путін у середу, 5 квітня, провів засідання Радбезу, де обговорив питання безпеки у т.зв. "нових російських регіонах", тобто окупованих частинах України.

Як повідомляють російські ЗМІ, диктатор доручив МВС докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки місцевих жителів, а також поскаржився на те, що Україна продовжує усувати там колаборантів.

Традиційно він обізвав прихильників України та противників путінського режиму "неонацистами", а також знайшов у їхніх діях "руку Заходу".

"Є підстави стверджувати, що у підготовці таких диверсій та терактів залучений потенціал третіх країн, західних спецслужб", — заявив російський диктатор.

Крім того, він доручив силовикам до 1 червня створити на окупованих територіях "підрозділи правоохоронних органів та спецслужб", щоб позбавитися від "недобитого підпілля".

Нагадаємо, окупанти наприкінці вересня 2022 року провели псевдореферендуми на окупованих територіях України та очікувано заявили про "приєднання" чотирьох областей до росії.

Варто зазначити, що у правомірності цього фарсу засумнівалися навіть російські пропагандисти.