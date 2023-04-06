путин насмешил новой выдумкой о "случае с ВСУ на фронте" (видео)

путин заявляется о жестокости ВСУ

Российский диктатор владимир путин не устает придумывать новые фейки о ВСУ. Очередной перл связан с тем, что якобы украинские военные уничтожают своих же военнослужащих, которые сдались в плен.

О новом "случае на фронте" путин рассказал на встрече с главарем боевиков так называемой "ДНР" денисом пушилиным. Президент страны-агрессора поведал, что ВСУ якобы проявляют жестокость не только к врагу, но якобы и к своим.

"Вчера доложили, что на одном из участков соприкосновения 14 военнослужащих Украины сдались в плен. Было уже поздно, несколько человек наших остались с ними, чтобы с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих", — сказал путин.

Диктатор, дополняя выдумку, заявил, что российские оккупанты тоже пострадали. Тут же он еще раз добавил, что украинские защитники "не жалеют даже своих".

"Но они и своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко. Наша задача отодвигать их на такое расстояние, откуда они не смогут наносить нам ущерб", — сказал российский президент пушилину.

Очередные бредни путина выглядят крайне нелепо, особенно после случаев, когда оккупанты убегали из Херсона и стреляли по своим, а также бросали тела сослуживцев на поле боя или избавлялись от них, расстреливая поезда с трупами российских военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, путин на встречк с матерями участников так называемой "спецоперации" выдал новый безумный фейк о ВСУ.