Вашего путина и тут, и там показывают: "бункерный" визитом на Херсонщину показал чудеса телепортации

путин демонстрирует "чудеса" перемещений

В новой якобы поездке владимира путина на оккупированные территории Украины находят все больше несостыковок. В добавок к тому, что диктатор сам мог проболтаться о датах визита, в сети заметили практически "чудеса" его перемещений. Ведь согласно рассказам кремля, его хозяин всего за одни сутки якобы провел встречи в трех разных регионах двух стран.

Так, по заявлениям кремля 17 апреля путин посещал оккупированные части Херсонской и Луганской областей Украины. При этом накануне пресс-служба президента рф сообщала, что того же 17 апреля диктатор встречался со своим министром обороны сергеем шойгу в москве. Получается, что за одни сутки, согласно версии Кремля, путин побывал сразу в нескольких регионах, удаленных друг от друга на сотни километров.

Напомним, что во время своей якобы поездки на Херсонщину путин подарил своим боевикам икону. А во время её вручения сказал "Сейчас будет Пасха" или "Пасха у нас". Слова путина действительно было сложно разобрать на опубликованном видео, однако и та и та фраза говорит, что о визите 17 апреля речи быть не может, поскольку Пасха отмечалась 16 апреля. За слова путина пришлось даже оправдываться его пресс-секретарю дмитрию пескову, который помимо прочего, в очередной раз заявил, что поездка президента рф все-таки проходила 17 апреля.

"Это было вчера. Действительно президент когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас, но дело в том что Пасха-то у нас идёт 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того чего не было. Эта поездка состоялась вчера", — подчеркивает песков.

Помимо этого из сообщений российских пропагандистов, которые ссылаются на того же пескова, следует, что 17 апреля состоялась и поездка путина в так называемую "ЛНР".

Также 17 апреля, по информации того же агентства ТАСС, путин встретился с шойгу. Сообщение об этом появилось в 10 утра на сайте президента рф. В сообщении указывалось место встречи – Кремль.

На видео поездки Путина по оккупированным территориям Украины несколько раз видны часы. Во время поездки в Геническ в кадр попали часы президента рф. На них — около двух часов. С учетом других кадров, речь идет о 14:00.

При посещении Луганщины на стене можно разглядеть настенные часы со стрелками. И хотя точное время по ним не удается установить, но положение стрелок указывает примерно на 7:30. С учетом других кадров этого видео, речь идет об утреннем времени. Закат в Луганске в начале этой недели был около 19:15, а на других кадрах солнце находится высоко над горизонтом.

Таким образом, если вся обнародованная Кремлем информация достоверна, то путину 17 апреля пришлось встретить утро на Луганщине, потом слетать в москву на встречу с шойгу, а к 14 часам вернуться на юг Украины и побывать в Геническе (местонахождения путина было установлено по кадрам из опубликованных видео и заявлений кремля).

Напомним, ранее мы писали, что украинцы бурно отреагировали на визит путина на Херсонщину.