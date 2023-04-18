"Подходящий памперс нашли?": украинцы бурно отреагировали на визит путина на Херсонщину

РосСМИ утверждают, что визит российского диктатора мог состояться 17 апреля

Во вторник, 18 апреля, кремлевские пропагандисты заявили, что российский диктатор владимир путин посетил Херсонскую и Луганскую области с рабочей поездкой. По предварительным данным, он мог побывать во временно оккупированном Геническе, где встретился с представителями штаба группировки "Днепр". Учитывая любовь путина к секретности и собственной безопасности, у многих украинцев подобные данные вызвали одновременно недоумение и недоверие.

"Телеграф" проверил соцсети на предмет реакций пользователей и собрал самые яркие в одну подборку. Следует отметить, что самой популярной теорией является приезд на оккупированные территории не самого путина, а какого-то его двойника.

По данным российских медиа, поездка российского политика якобы состоялась днем раньше — 17 апреля. На видео, публикуемых кремлевскими журналистами, видно, что диктатор пользовался военным вертолетом и провел несколько совещаний.

Однако подобная имитация бурной деятельности все равно не уберегла его от насмешек украинцев. Пользователи сети интересуются, какой именно двойник рискнул отправиться на фронт, а также выражают абсолютное недоверие к каждому из кадров, опубликованных росСМИ.

Напомним, что во время своей поездки путин мог сделать оккупантам "особый подарок" — передал копию иконы, связанной с одним из генералов российской империи. Судя по всему, ни новой формы, ни оружия диктатор предоставить армии не может, только Божью защиту.

Также "Телеграф" писал о предыдущем пребывании владимира путина на оккупированных территориях Украины — после Крыма он побывал в Мариуполе.