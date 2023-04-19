путін не їздив на окуповані території: Данилов пояснив чому це неможливо

Справжній президент росії боягузливий і нікуди не їздить без домовленостей

Нещодавній візит володимира путіна на позиції окупантів наробив у мережі багато галасу. А секретар РБНО Олексій Данилов взагалі припустив, що в Херсонську та Луганську області їздив не російський президент, а його двійник.

Про це Олексій Данилов заявив у ефірі національного марафону новин. За його словами, щоб зустрітися зі справжнім путіним, потрібно дотримуватись спеціальної процедури.

"Ну, по-перше, ніякого путіна там (на окупованих територіях -Ред.) не було. Це достеменно відома річ. Для того, щоб поспілкуватися зі справжнім путіним, ви повинні як мінімум 10-14 днів провести на карантині. Ніякого путіна там не було. Був звичайний двійник, яких у нього не один – це вже відома річ", — сказав секретар РНБО.

Також Данилов розповів, що російський президент дуже переляканий чоловік і він би не став ризикувати своїм життям, щоб відвідати окуповані території. Нехай навіть за 130 км від лінії фронту. Підтвердження цим фактам — улюблений довгий стіл путіна, за яким він приймає всіх іноземних гостей. Якщо ж російський президент кудись і їздить, його візит планують за 2-3 тижні і експромтом вже давно нічого не відбувається.

"Це пряма протилежність нашому президенту, який може будь-коли відвідати лінію фронту, безпосередньо бути з нашими військовими. Це наша відмінність. Відмінність від бункерного діда путіна, який незабаром сам себе лякатиметься", — підсумував Данилов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де поспілкувався з українськими воїнами. Пізніше OSINT-фахівці з’ясували точні координати місця, куди приїжджав український президент. Виявилося, що він їздив до Авдіївки, яка наполовину оточена, а передові позиції знаходяться лише за 4 км.