путин не ездил на оккупированные территории: Данилов объяснил почему это невозможно

Настоящий президент россии трусливый и никуда не ездит без договоренностей

Недавний визит владимира путина на позиции оккупантов наделал в сети много шума. А секретарь РБНО Алексей Данилов и вовсе предположил, что в Херсонскую и Луганскую области ездил не российский президент, а его двойник.

Об этом Алексей Данилов заявил в эфире национального марафона новостей. По его словам, чтобы встретиться с настоящим путиным, нужно соблюдать специальную процедуру.

"Ну, во-первых, никакой путин там (на оккупированных территориях -Ред.)не был. Это точно известная вещь. Для того, чтобы пообщаться с настоящим Путиным, вы должны как минимум 10-14 дней провести на карантине. Никакого путина там не было. Был обычный двойник, которых у него не один – это уже известная вещь", — сказал секретарь СНБО.

Также Данилов рассказал, что российский президент очень испуганный человек и он бы не стал рисковать своей жизнью, чтобы посетить оккупированные территории. Пускай даже за 130 км от линии фронта. Подтверждение этим фактам — излюбленный путиным длинный стол, за которым тот принимает всех иностранных гостей. Если же российский президент куда-то и ездит, то его визит планируют за 2-3 недели и экспромтом уже давно ничего не происходит.

"Это прямая противоположность нашему президенту, который может в любое время посетить линию фронта, напрямую быть с нашими военными. Это наше отличие. Отличие от бункерного деда путина, который скоро сам себя будет пугаться", – подытожил Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где пообщался с украинскими воинами. Позже OSINT-специалисты выяснили точные координаты места, куда приезжал украинский президент. Оказалось, что он ездил в Авдеевку, которая наполовину окружена, а передовые позиции находятся лишь в 4 км.