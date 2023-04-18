путин, завидуй: Зеленский снова приехал на передовую (фото)

Пока украинский президент посещает передовые позиции, российский диктатор якобы проведал оккупантов в тылу

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз посетил воинов на передовых позициях. Он встретился с бойцами, которые сдерживают врага на одном из самых гарячих направлениях сегодня — в Авдеевке.

Об этом сообщили в Офисе президента. Глава государства пообщался с защитниками и вручил некоторым награды. В то же время российские СМИ сообщают, что владимир путин также посетил позиции оккупантов в двух областях.

Новость дополняется…