Почему россия до сих пор в ООН: у Зеленского назвали три причины, одна особенно печальная

Представитель президента наметил слабые стороны мировых лидеров

россия продолжает находиться в составе Организации объединенных наций (ООН) даже после ряда кровавых военных преступлений, совершенных против мирного населения Украины. Этому есть три причины, одна из которых — наиболее масштабная.

Об этом в интервью для "24 канала" рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, отвечая на вопросы журналиста по поводу неизменной риторики мировых лидеров, не гонящих страну-агрессора из состава ООН.

По словам политика, по состоянию на сегодняшний день, несмотря на общее изменение в позициях лидеров других государств по отношению к Украине и росссии в целом, а также понимание финала войны, все же существуют три фактора, которые пока находятся на прежнем уровне, а именно:

коррупционные деньги России , которых до сих пор много и большое количество людей прямо или косвенно интегрированы в эти схемы;

, которых до сих пор много и большое количество людей прямо или косвенно интегрированы в эти схемы; целенаправленное влияние россии на мировых лидеров (так называемое пророссийское лобб), которое четко прослеживается в ситуации с главой Международного олимпийского комитета (МОК). Он открыто заявляет о том, что "не нужно оскорблять российских спортсменов". В то же время две трети из них военные — работают в системе СКА, ЦСКА и т.д. и принимают непосредственное участие в агитации до войны против Украины.

"Также есть НХЛ, где ключевым лицом является Александр Овечкин – член "команды путина". И это никак не влияет на его карьеру, потому что бизнес – это бизнес и деньги есть деньги. Люди хотят жить будто войны в Украине нет. Это даже не пророссийские люди, а денежные". И такая сеть – она велика. Есть непосредственная коррупция и есть лобби — люди, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация оставалась такой, как есть", — объяснил Подоляк.

И третья причина, которая, по мнению представителя ОП, является наиболее масштабной — интеллект. Его крайне не хватает в глобальной политике.

Аргументируя свое мнение, Подоляк отметил, что сегодня мир находится в крайне разбалансированном и нестабильном состоянии, ведь никто не анализирует дальнейшие последствия.

"Это и есть проблема", — подытожил политик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что около полусотни государств мира осудили россию во время заседания Совета безопасности ООН, на котором она пыталась оправдаться из-за похищения украинских детей.