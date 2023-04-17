Зеленский провел заседание Ставки: обсудили два вопроса

Участники ставки также заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой

Верховный главнокомандующий Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. На ней обсудили два важных вопроса.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

На заседании участники заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности, а разведка проинформировала о возможных действиях противника в ближайший период.

"Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов", — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой новых бригад.

Напомним, что на прошлом заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос Бахмута, а до этого там оценили вероятность успеха российского наступления.