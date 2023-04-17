Зеленський провів засідання Ставки: обговорили два питання

Учасники ставки також заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій

Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. На ній обговорили два важливі питання.

Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

На засіданні учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на передовій. Командувачі оперативно-стратегічними угрупованнями військ "Хортиця", "Таврія", "Одеса", "Північ" доповіли про перебіг бойових дій на дільницях фронту в межах їхньої відповідальності, а розвідка поінформувала про можливі дії супротивника у найближчий період.

"Члени Ставки розглянули питання щодо забезпечення сил оборони України озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва. Учасники засідання проаналізували стан виконання контрактів з українськими виробниками та перспективи нарощування власного виробництва всіх типів ракет і боєприпасів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, продовжили розгляд питання про комплектування особовим складом та технікою нових бригад.

Нагадаємо, що на минулому засіданні Ставки верховного головнокомандувача зокрема обговорювалося питання Бахмута, а до цього там оцінили ймовірність успіху російського наступу.