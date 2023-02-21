"Розуміємо, що відбувається": Зеленський знову зібрав Ставку для обговорення російського наступу

У РНБО оцінили ймовірність успіху російського наступу

Напередодні перших роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну президент Володимир Зеленський практично щодня збирає Ставку верховного головнокомандувача, щоб обговорити питання, пов’язані з новим російським наступом.

Як розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов в ефірі марафону новин, засідання ставки також було зібрано 21 лютого.

За його словами, на цьому засіданні також було обговорено питання нового наступу росіян.

"Ми його промовляємо щонайменше 2-3 рази на тиждень. Перед 24 лютого президент майже щодня збирає Ставку. Розуміємо, що відбувається", — сказав Данилов.

Крім того, він додав, що відсіч неодмінно буде дано всім силам країни-агресора, а також, що "шансів перемогти у них нуль".

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів "Телеграфу", що значне загострення на Харківському напрямку очікується наприкінці лютого.

Своєю чергою полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що саме може зупинити великий наступ росії на сході України.