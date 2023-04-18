Есть ли двойники у путина? В сети обратили внимание на странное поведение ботов

Российская пропаганда действует не только в открытую

После очередного якобы визита владимира путина на оккупированные территории Украины активизировалась и российская пропаганда. Одни своими уверениями пытаются убедить общественность, что он все-таки состоялся, а другая часть пропаганды действует скрыто посредством ботов в сети.

Одним из свидетелей активизации пропагандистского сопровождения визита путина стал популярный блогер Роман Шрайк.

Он на своем официальном канале в Telegram запустил вопрос на насущную тему "двойников путина". И к его удивлению, результаты этого опроса решили "подкрутить" российские боты, которые всего за считанные минуты изменили их до неузнаваемости.

"Запустил опрос про двойников путина. Проголосовало несколько тысяч, верили 55%, не верили 15%, сомневались 30%. Отошел на полчасика. Возвращаюсь — 12 тысяч проголосовавших, верят 32%, не верят 51%, сомневаются 17%. Обычно в опросах после первых тысяч проголосовавших особых колебаний нет, только в пределах пары процентов. А здесь резкий слом тенденции и аномально быстрый рост голосов", — рассказывает Шрайк.

Он уверен, что к данным результатам причастны именно боты, но пока выражает недоумение, зачем их заказчикам это понадобилось.

"Я уже сталкивался с подобной накруткой голосов в феврале 2022. Тогда я проводил опросы про вероятность российского вторжения. Голоса накручивались так же резко в пользу того, что вторжения не будет. В публичное использование двойников путина лично я не верю, но очень странно, что кому-то понадобилось использовать накрутку в пользу этого варианта", — отмечает блогер.

Напомним, ранее мы писали, что военный обозреватель назвал простую причину, почему у путина нет никаких двойников.

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