Чи є двійники у путіна? У мережі звернули увагу на дивну поведінку ботів

Російська пропаганда діє не тільки відкрито

Після чергового нібито візиту володимира путіна на окуповані території України активізувалася і російська пропаганда. Одні своїми запевненнями намагаються переконати громадськість, що він таки відбувся, а інша частина пропаганди діє приховано за допомогою ботів у мережі.

Одним зі свідків активізації пропагандистського супроводу візиту путіна став популярний блогер Роман Шрайк.

Він на своєму офіційному каналі в Telegram запустив опитування на насущну тему "двійників путіна". І на його подив, результати цього опитування вирішили "підкрутити" російські боти, які за лічені хвилини змінили їх до невпізнанності.

"Запустив опитування про двійників путіна. Проголосувало кілька тисяч, вірили 55%, не вірили 15%, сумнівалися 30%. Відійшов на півгодини. Повертаюся – 12 тисяч проголосували, вірять 32%, не вірять 51%, сумніваються 17%. Зазвичай в опитуваннях після перших тисяч особливих коливань тих, що проголосували, нема, тільки в межах пари відсотків. А тут різкий злам тенденції та аномально швидке зростання голосів", — розповідає Шрайк.

Він упевнений, що до цих результатів причетні саме боти, але поки що висловлює подив, навіщо їх замовникам це знадобилося.

"Я вже стикався з подібною накруткою голосів у лютому 2022. Тоді я проводив опитування про ймовірність російського вторгнення. Голоси накручувалися так само різко на користь того, що вторгнення не буде. У публічне використання двійників путіна особисто я не вірю, але дуже дивно, що комусь знадобилося використати накрутку на користь цього варіанту", — зазначає блогер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що військовий оглядач назвав просту причину, чому путін не має жодних двійників.

Також ми повідомляли, що стало відомо, в якому місті Херсонщини міг побувати диктатор.