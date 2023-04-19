путин на его фоне трус: специалисты вычислили, куда именно на фронт приезжал Зеленский

Украинский президент не первый раз приезжает в горячие точки на фронте

Вчера, 18 апреля, Владимир Зеленский посетил передовую в Донецкой области и пообщался с защитниками. Как выяснилось позже, президент приехал на позиции, которые в нескольких километрах от линии фронта и находятся в полуокружении врагом.

Это выяснили OSINT-аналитики GeoConfirmed. Они опубликовали карту, а также фото местности, где был замечен украинский президент.

Так, Зеленский посетил Авдеевку, которая наполовину окружена врагом. Это можно заметить на онлайн-карте портала Deep State. Первая линия фронта находится всего в 4 км от того места, где президент общался с военными.

OSINT-аналитики изучили видео поездки и сравнили его с кадрами разрушенной Авдеевки. Нашлось несколько совпадений, которые и подтвердили, что президент действительно не побоялся приехать в опасную зону. Также экспертам удалось установить точную геолокацию места пребывания президента.

В свою очередь российский президент тоже якобы посетил позиции оккупантов в Херсонской и Луганской областях. Но эти же OSINT-аналитики выяснили, что находился путин в 130–120 км от линии фронта.

Расстояние от передовых позиций до места визита Зеленского

Расстояние от передовых позиций до места визита путина

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что визит путина на позиции оккупантов вызвал много вопросов. Из официального видео вырезали фразу, которая рушит всю пропаганду россии. Однако представители власти уже успели оправдаться за свою оплошность.