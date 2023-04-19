Испугался, бункерный: путин решил не ехать на важное мероприятие в Турции

Визит путина в Турцию не состоится

Хотя Анкара не ратифицировала Римский статут, объявленный в розыск Гаагой российский диктатор владимир путин, по всей видимости, решил не рисковать и не будет совершать, анонсируемый ранее визит в Турцию.

Об этом в интервью TRT Haber сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что 27 апреля путин должен был прилететь в Турцию на церемонию открытия новой АЭС "Аккую", посильную помощь в строительстве которой Турции оказывала российская компания "Росатом". Кроме этого турецкое издание DikGazete сообщало, что президенты, как ожидается, посетят провинции, пострадавшие в результате землетрясения, обсудят двустороннее партнерство в различных сферах. Однако, путин, видимо, решил перестраховаться и "отсидеться в бункере", приняв участие в мероприятии онлайн.

"Путин примет участие в церемонии в режиме видеоконференции. Первый блок начнет вырабатывать электроэнергию. С этой электростанции будет обеспечиваться 10% электроэнергии нашей страны. "Аккую" также предотвратит импорт природного газа", – заявил Эрдоган.

Напомним, что после решения Международного уголовного суда по выдаче ордер на арест путина, его могут и должны задержать на территории 123 стран, являющихся членами МУС.