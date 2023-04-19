Злякався, бункерний: путін вирішив не їхати на важливий захід у Туреччині

Візит путіна до Туреччини не відбудеться

Хоча Анкара не ратифікувала Римський статут, оголошений у розшук Гаагою російський диктатор володимир путін, мабуть, вирішив не ризикувати і не здійснюватиме анонсований раніше візит до Туреччини.

Про це в інтерв’ю TRT Haber повідомив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган.

Варто зазначити, що 27 квітня путін мав прилетіти до Туреччини на церемонію відкриття нової АЕС "Аккую", посильну допомогу у будівництві якої Туреччині надавала російська компанія "Росатом". Крім цього, турецьке видання DikGazete повідомляло, що президенти, як очікується, відвідають провінції, які постраждали в результаті землетрусу, обговорять двостороннє партнерство в різних сферах. Однак, путін, мабуть, вирішив перестрахуватися та "відсидітися в бункері", взявши участь у заході онлайн.

"Путін візьме участь у церемонії в режимі відеоконференції. Перший блок почне виробляти електроенергію. З цієї електростанції забезпечуватиметься 10% електроенергії нашої країни. "Акою" також запобігатиме імпорту природного газу", — заявив Ердоган.

Нагадаємо, що після рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордер на арешт путіна, його можуть і повинні затримати на території 123 країн, які є членами МКС.