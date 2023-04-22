путіна в Україні не було? ЗМІ показали, у чому проколовся "двійник" диктатора (фото)

Путін часто вдається до послуг двійників

володимир путін особисто не приїжджав ні в захоплений Маріуполь, ні на окуповану частину Херсонщини, як це заявляли російські пропагандисти. Замість себе він послав двійника, якого видають характерні риси обличчя.

Такого висновку дійшло видання Bild, посилаючись на відмінності у зовнішності путіна та двійників.

Серед явних відмінностей нібито путіна, який здійснював візит, журналісти виокремлюють:

підборіддя: іноді виступає, іноді скошене;

губи: іноді вузькі, іноді опуклі;

ніс: іноді опуклий, іноді курносий;

повіки: то з мішками, то без;

вуха: мочки різні, складки у основи іноді є, іноді ні, відстань між очима та вухами різне-рот-вухо дисбаланс. Є важливий нюанс — біометричні та інші показники вуха "путіних" не збігаються, а форму вух як відбитки пальців підробити практично неможливо.

При цьому в матеріалі зазначається, що "справжній" диктатор з’являвся на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Водночас двійник нібито був помічений ще й на зустрічі путіна зі студентами в МДУ, був на похороні ексглави Башкирії, в окупованому Маріуполі та Херсонській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україну міг відвідувати двійник путіна, і не один. Ексрозвідник озвучив цілу серію їхніх ляпів.

Також ми повідомляли, що путін візитом на Херсонщину показав дива телепортації.