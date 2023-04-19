путін спробував пояснити, навіщо поперся на Херсонщину, але отримав "по шапці" в мережі

Словам путіна мало хто повірив

Російський диктатор пояснив, навіщо 17 квітня він приперся на тимчасово окуповані території України. Українці вже знайшли чим відповісти.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, за його словами, на захоплену Херсонщину та Луганщину він вирушив тому, що треба було поспілкуватися зі своїми бойовиками, а смикати їх із місця дислокації не хотілося.

"Ви напевно знаєте, що буквально день тому я побував і в Херсонській області, і в Луганській. Там багато питань, не повертатимуся до них. Метою поїздки була зустріч з військовими, яких я не хотів відривати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоби вони були на місці», — каже путін.

Глава кремля також розповів, що загарбники на тимчасово окупованих українських територіях мають проблеми з доставкою вантажів через черги на КПП. Зокрема, "неможливо проїхати" на пункті пропуску "Гуково" на адміністративному кордоні Луганської області та Ростовської області.

У мережі, почувши, заяви путіна, просто познущалися з них і згадали про казуси, які виникали під час нібито поїздки, наприклад його фразу "буде Великдень".

Нагадаємо, раніше ми писали, що путін своїм візитом на Херсонщину показав дива телепортації.

Також ми повідомляли, навіщо путін приїжджав на окуповані території.