Навіщо путін приїздив на окуповані території: ISW назвали кілька можливих причин

Чимало людей сумніваються у тому, що путін справді був неподалік від лінії фронту в Україні

Поїздка російського диктатора володимира путіна на окуповані території України стала справжньою несподіванкою для багатьох українців. Однак чимало нестиковок у хронології цього візиту змусили сумніватися у її правдивості загалом. Тим не менш імовірне перебування путіна на Херсонщині та Луганщині мало одразу кілька важливих цілей.

Більш детально кроки російського диктатора проаналізували спеціалісти Інституту вивчення війни (ISW). Представники відомства зазначають, що російська армія побоюється контрнаступу ЗСУ, тож, перш за все, візит путіна міг бути здійсненим задля демонстрації, що "все йде за планом".

Які ж іще завдання перед собою ставив президент росії?

Диктатор міг спробував підняти моральний дух своїх окупантів, які відверто побоюються анонсованого українського контрнаступу. Зокрема, саме так намагалися представити поїздку політика більшість "z-воєнкорів".

Тим часом володимир путін, швидше за все, намагався визначити, хто із начальників армії рф може стати потенційним "цапом-відбувайлом", якого можна буде звинуватити у всіх проблемах після успіху атак ЗСУ. Зазначається, що чи не вперше було публічно окреслено — михайло теплінський командує російським десантом, олег макаревич — керівник угруповання "Днєпр", а олександр лапін – командир, який курує Луганський напрямок.

командує російським десантом, — керівник угруповання "Днєпр", а – командир, який курує Луганський напрямок. Подібне спілкування путіна зі своїми генералами може також вказувати на потепління у відносинах із міноборони рф. Цим самим "вагнерівців" та їхнього очільника євгена пригожина, ймовірно, знову відштовхують на задній план.

Нагадаємо, що під час своєї поїздки путін зробив окупантам "цінний подарунок". Замість більш потрібних нової форми чи зброї він презентував командирам особливу ікону, яку пов'язує ще з часами російської імперії.

Також "Телеграф" писав, що із відео з візитом диктатора на окуповані території пресслужба кремля досить скоро вирізала одне зі слів. Це може вказувати на чергову маніпуляцію фактами щодо часу перебування путіна в Україні.