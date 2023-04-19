путин попытался объяснить, зачем поперся на Херсонщину, но получил "по шапке" в сети

Словам путина мало кто поверил

Российский диктатор объяснил, зачем 17 апреля он приперся на временно оккупированные территории Украины. Украинцы уже нашли, чем ответить.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, по его словам, на захваченную Херсонщину и Луганщину он отправился потому, что нужно было пообщаться со своими боевиками, а дергать их с места дислокации не хотелось.

"Вы наверняка знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтоб они были на месте", — говорит путин.

Глава кремля также рассказал, что у захватчиков на временно оккупированных украинских территориях есть проблемы с доставкой грузов из-за очередей на КПП. В частности, "невозможно проехать" на пункте пропуска "Гуково" на административной границе Луганской области и Ростовской области.

В сети, услышав, заявления путина, просто поглумились над ними и вспомнили о казусах, которые возникали во время якобы поездки, например его фразу "будет Пасха".

Напомним, ранее мы писали, что путин своим визитом на Херсонщину показал чудеса телепортации.

Также мы сообщали, зачем путин приезжал на оккупированные территории.