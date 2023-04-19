Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" дал оценку визиту российского диктатора на оккупированные территории

Недавний вояж путина или его двойника по временно оккупированным территориям Украины (Херсонская и Луганской области) продолжает будоражить общественность. Аналитики Института изучения войны (ISW) даже сделали анализ задач, которые якобы ставил перед собой президент россии.

Мол, пытался поднять моральный дух оккупантов, опасающихся грядущего наступления ВСУ, а также искал потенциальных "козлов отпущения" на случай очередных поражений оккупационной армии.

Как по мне, такие поездки связаны, прежде всего, с тем, что путин пытается удержать тиражируемый ранее образ мачо. Когда-то летал на дельтаплане с журавлями, ездил на "Ниве", спускался в батискафе на дно Финского залива, с обнаженным торсом ловил рыбу. Привык изображать альфа-самца. С возрастом всякого рода комплексы, заскоки, идеи и причуды у многих усугубляются. И путин тут – яркий пример.

Украина, которую он собирался завоевать максимум за неделю, дала мощнейший отпор. Это уже нанесло удар по фейковому образу путина-мачо-всепобедителя. А тут еще и президент Украины Владимир Зеленский, которого путин ни во что не ставил, отказывается не просто о чём-то просить путина, но и вообще вести с ним переговоры. Более того – демонстративно ездит на фронт. В разное время был в Северодонецке, Херсоне, Бахмуте. Вчера побывал в Авдеевке, где очень жесткая, напряженная ситуация.

И путин тоже хочет изобразить, что он не такой уж и трус. И может за 150 км от линии фронта показаться. Получается не очень… Что, понятно, вызывает лишь насмешки.

А виновных в поражениях искать можно и сидя в Кремле, среди высшего военно-политического звена, а не во время всякого рода вояжей – среди командиров батальонов или взводов.

При этом всем, понятно, думаю и в самой рф, что главный виновный во всём – путин. Учитывая, что справедливые и свободные выборы для россии – скорее исключение, чем правило, вопрос свержения очередного надоевшего "царя" там решают с помощью удара по голове табакеркой или канделябром, удушения, яда и так далее. Не исключаю, что нечто подобное ожидает в обозримом будущем и путина.