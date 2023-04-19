Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" дав оцінку візиту російського диктатора на окуповані території

Нещодавній вояж путіна або його двійника тимчасово окупованими територіями України (Херсонська та Луганська області) продовжує розбурхувати громадськість. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) навіть зробили аналіз завдань, які нібито ставив перед собою президент росії.

Мовляв, намагався підняти моральний дух окупантів, які побоюються майбутнього наступу ЗСУ, а також шукав потенційних "цапів-відбувайлів" на випадок чергових поразок окупаційної армії.

Як на мене, такі поїздки пов’язані, перш за все, з тим, що путін намагається втримати образ мачо, що тиражувався раніше. Колись літав на дельтаплані з журавлями, їздив на "Ниві", спускався у батискафі на дно Фінської затоки, з оголеним торсом ловив рибу. Звик зображати альфа-самця. З віком різного роду комплекси, заскоки, ідеї та чудасії у багатьох посилюються. І путін тут – яскравий приклад.

Україна, яку він збирався завоювати максимум за тиждень, дала наймогутнішу відсіч. Це вже завдало удару по фейковому образу путина-мачо-всепереможця. А тут ще й президент України Володимир Зеленський, якого путін ні в що не ставив, відмовляється не просто про щось просити путіна, а й взагалі вести з ним переговори. Більше того – демонстративно їздить на фронт. У різний час був у Сєвєродонецьку, Херсоні, Бахмуті. Вчора побував у Авдіївці, де дуже жорстка, напружена ситуація.

І путін теж хоче зобразити, що він не такий вже й боягуз. І може за 150 км від лінії фронту показатися. Виходить не дуже… Що, зрозуміло, викликає лише глузування.

А винних у поразках шукати можна й сидячи у Кремлі, серед вищої військово-політичної ланки, а не під час усіляких вояжів – серед командирів батальйонів чи взводів.

При цьому всім зрозуміло, думаю, і в самій росії, що головний винний у всьому – путін. Враховуючи, що справедливі та вільні вибори для росії – скоріше виняток, аніж правило, питання повалення чергового "царя", що набрид, там вирішують за допомогою удару по голові табакеркою або канделябром, удушення, отрути тощо. Не виключаю, що щось подібне очікує в найближчому майбутньому і путіна.