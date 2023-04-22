У майбутньому поділу влади в кремлі є два лідери: Пономарьов розповів, про кого думають Китай та США

Пономарьов назвав двох кандидатів на зміну путіну

У майбутньому переділі врости в Російській федерації є два очевидні лідери — це заступник голови Ради безпеки Росії дмитро медведєв та російський прем’єр михайло мішустін.

Таку думку в інтерв’ю Алесі Бацман висловив колишній російський депутат Ілля Пономарьов.

За словами опозиціонера, зміна влади на "верхівці" в Росії може статися одним із двох сценаріїв.

"Один сценарій — путін якимось чином зникає, його вбили, будь-яким чином, але він зникає. У такому разі за конституцією Росії виконувачем обов’язків президента буде прем’єр-міністр, який через час оголосить про проведення виборів. Для того, щоб це був не мішустин, треба прибрати ще й мішустина. Прибрати його можна або фізично, або парламент повинен за це проголосувати. Для того, щоб прибрати мішустина, потрібно буде домовитися з купою людей, які перебувають у парламенті. Ця складність, яка сильно заважатиме", — сказав він.

Також Пономарьов додав, що в США та Китаї також розуміють, що саме мішустін найбільш ймовірний претендент на посаду президента Росії у разі відходу путіна.

"Є і інший сценарій, про який ніхто не пише, і про який ніхто не говорить. Він менш ймовірний, ніж з мішустіним, але він реальний. Це варіант через колективне керівництво ради безпеки. Тут один варіант — медведєв. Його з цієї позиції зняти неможливо. Саме тому він поводиться як блазень, щоб зняти напругу серед населення, він хоче зробити себе прийнятним серед силовиків. Ці дві постаті є основними кандидатами, із чим погодиться і Захід", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що медведєв обрушився з новими погрозами на адресу західних партнерів України.