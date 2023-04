"Цей острів має піти в безодню морську": медведєв перевершив себе в погрозах Заходу

медведєв заявляє, що Велика Британія була, є і буде вічним ворогом росії

Після погроз Південній Кореї за можливу військову допомогу Україні заступник голови російського Радбезу дмитро медведєв перемикнувся на Велику Британію. Він погрожує відправити її під воду новою російською зброєю.

Погрози медведєва у бік Великої Британії надійшли після того, як 21 квітня Лондон ввів додаткові санкції проти росії, а саме проти п’яти осіб, причетних до отруєння та арешту політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи. Заступник голови Радбезу влаштував справжню істерику у своєму Telegram-каналі, розписавши цілий пост про те, що Велика Британія — це нахабний і огидно-сирий острів, який "має піти в безодню морську".

"Віра британських дегенератів у свою винятковість чудова. Під санкції потрапив склад російського суду, який розглядав справи щодо тяжких злочинів щодо наших громадян, а трохи раніше посол цієї країни щось гавкав біля будівлі нашого суду. Справа навіть не в конкретному "кейсі", а в їхній святій впевненості, що це страшне покарання і російські посадовці будуть битися в істериці з цього приводу. Все-таки очевидно, що конфлікт застарілої форми (британська монархія, що вироджується) і глумливого змісту (погляньте на обличчя їх недавніх прем'єрів – Бориски Джонсона, Терезки Мей і цього, як пак його, Сунака, імені не пам'ятаю) створює вельми химерних тварюк.", — заявив медведєв.

І тут же він перейшов до погроз у бік Великої Британії, говорячи про те, що новітня система російської зброї нібито здатна відправити її під воду. Вочевидь, у разі він зробив натяк на "Посейдон".

"Втім, начхати на їх рішення. Британія була, є і буде нашим вічним ворогом. Принаймні доти, доки їх нахабний і гидко-сирий острів не втече в безодню морську від хвилі, створеної новітньою системою російської зброї. Let it be, як співали "Бітлз"…", — написав медведєв.

Варто зазначити, що раніше в ефірі телеканалу "росія-1" один з головних пропагандистів росії дмитро киселев говорив про "Посейдон", який представляє собою автономний підводний апарат, оснащений ядерною енергоустановкою і несучий ядерний заряд. Тут же він не забув згадати Велику Британію, наголосивши, що вибух цієї термоядерної торпеди біля берегів підніме величезну хвилю заввишки до 500 метрів, яка до того ж буде носієм екстремальних доз радіації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як у Польщі буквально схвалили удари України по росії, дмитро медведєв закотив чергову істерику, заявивши, що "Польща зникне".