Укр

Ракеты для HIMARS и не только: США объявили о новом пакете военной помощи на 325 млн долларов

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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США дважды за месяц объявили о пакете военной помощи Новость обновлена 19 апреля 2023, 21:08
США дважды за месяц объявили о пакете военной помощи. Фото Иллюстративное фото

Украина получит боеприпасы к HIMARS и миллионы патронов к стрелковому оружию

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в объеме 325 млн долларов. Это второй за месяц транш помощи — в начале апреля Америка объявила о выделении военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Подробностями нового пакета помощи поделились на сайте Белого дома. Сообщается, что 19 апреля Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов — их направят в Украину.

Как сообщают в Пентагоне, что это уже 36 сокращение вооружений, которое направлено на помощь Украине. В ведомстве подчеркнули, что не намерены останавливаться.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", — сообщили в Пентагоне.

Также в Пентагоне раскрыли, что именно получат Силы обороны Украины. В новый пакет военной помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим наведением (TOW);
  • системы противотанкового оружия AT-4;
  • противотанковые мины;
  • боеприпасы для расчистки препятствий;
  • более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • четыре машины материально-технической поддержки;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • оборудование для обеспечения безопасности портов;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия заявила о поставках систем ПВО Patriot в Украину. По данным правительства страны, часть систем американских ЗРК уже находятся в Украине. Позже также стало известно, что Германия передала не только ЗРК Patriot с ракетами.

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