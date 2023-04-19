Ракеты для HIMARS и не только: США объявили о новом пакете военной помощи на 325 млн долларов

Украина получит боеприпасы к HIMARS и миллионы патронов к стрелковому оружию

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в объеме 325 млн долларов. Это второй за месяц транш помощи — в начале апреля Америка объявила о выделении военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Подробностями нового пакета помощи поделились на сайте Белого дома. Сообщается, что 19 апреля Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов — их направят в Украину.

Как сообщают в Пентагоне, что это уже 36 сокращение вооружений, которое направлено на помощь Украине. В ведомстве подчеркнули, что не намерены останавливаться.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", — сообщили в Пентагоне.

Также в Пентагоне раскрыли, что именно получат Силы обороны Украины. В новый пакет военной помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4;

противотанковые мины;

боеприпасы для расчистки препятствий;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины материально-технической поддержки;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

оборудование для обеспечения безопасности портов;

запасные части и другое полевое оборудование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия заявила о поставках систем ПВО Patriot в Украину. По данным правительства страны, часть систем американских ЗРК уже находятся в Украине. Позже также стало известно, что Германия передала не только ЗРК Patriot с ракетами.