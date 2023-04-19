Ракеты для HIMARS и не только: США объявили о новом пакете военной помощи на 325 млн долларов
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Украина получит боеприпасы к HIMARS и миллионы патронов к стрелковому оружию
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины в объеме 325 млн долларов. Это второй за месяц транш помощи — в начале апреля Америка объявила о выделении военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов.
Подробностями нового пакета помощи поделились на сайте Белого дома. Сообщается, что 19 апреля Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов — их направят в Украину.
Как сообщают в Пентагоне, что это уже 36 сокращение вооружений, которое направлено на помощь Украине. В ведомстве подчеркнули, что не намерены останавливаться.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности", — сообщили в Пентагоне.
Также в Пентагоне раскрыли, что именно получат Силы обороны Украины. В новый пакет военной помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- системы противотанкового оружия AT-4;
- противотанковые мины;
- боеприпасы для расчистки препятствий;
- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- четыре машины материально-технической поддержки;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- оборудование для обеспечения безопасности портов;
- запасные части и другое полевое оборудование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия заявила о поставках систем ПВО Patriot в Украину. По данным правительства страны, часть систем американских ЗРК уже находятся в Украине. Позже также стало известно, что Германия передала не только ЗРК Patriot с ракетами.