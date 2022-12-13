Не менее 1 трлн долларов: как будут считать репарации от рф

Платежи рф в виде репараций могут оказаться втрое больше чем считается сегодня

После победы в войне с россией Украина может потребовать от агрессора репараций, размер которых составит не менее 1 трлн долларов, которые наша экономика потеряла в результате российского вторжения.

Такое мнение высказал основатель и главный экономист Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

По его мнению, при расчете размера будущих репараций необходимо придерживаться особой формулы, включающей не только собственно материальный ущерб, нанесенный стране, но и упущенную прибыль для поврежденного или разрушенного объекта.

"Если просто посчитать кирпичи, необходимые для строительства новых доменных печей завода "Азовсталь", это не значит ущерб от разрушения завода. Каждый год он приносил по миллиарду долларов экспортной выручки. Когда он будет восстановлен – через 3-4 года? И нужно считать эти упущенные деньги за время восстановления завода", — рассказал суть формулы для расчета репараций от россии эксперт.

В целом сам Михаил Кухар оценивает только потери от упущенных возможностей до 2030 года примерно 1 трлн долларов ВВП Украины. В то же время в Киеве надеются получить в виде неких репараций 319 млрд долларов российских активов, замороженных в мире.