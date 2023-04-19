Ракети для HIMARS і не тільки: США оголосили про новий пакет військової допомоги на 325 млн. доларів

Україна отримає боєприпаси до HIMARS та мільйони набоїв до стрілецької зброї

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України обсягом 325 млн доларів. Це другий за місяць транш допомоги – на початку квітня Америка оголосила про виділення військової допомоги Україні на суму 2,6 мільярда доларів.

Подробиці нового пакету допомоги поділилися на сайті Білого дому. Повідомляється, що 19 квітня Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів — їх спрямують до України.

Як повідомляють у Пентагоні, це вже 36 скорочення озброєнь, яке спрямоване на допомогу Україні. У відомстві наголосили, що не мають наміру зупинятися.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — повідомили у Пентагоні.

Також у Пентагоні розкрили, що саме отримають Сили оборони України. До нового пакету військової допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4;

протитанкові міни;

боєприпаси для розчищення перешкод;

понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

чотири машини матеріально-технічної підтримки;

високоточні авіаційні боєприпаси;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

обладнання для забезпечення безпеки портів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина заявила про постачання систем ППО Patriot до України. За даними уряду країни, частина систем американських ЗРК вже є в Україні. Пізніше також стало відомо, що Німеччина передала не лише ЗРК Patriot із ракетами.