Приїхав не лише Patriot: скільки нових потужних комплексів ППО отримала Україна

Системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БПЛА

Днями Україна отримала довгоочікувані комплекси ППО Patriot одразу від кількох країн. Водночас нашим військовим передали вже другий комплекс IRIS-T для захисту неба. Тобто сумарно в Україну прибуло чотири нові потужні системи ППО.

Так, Patriot Україні передали США, Нідерланди та Німеччина. Про постачання цих комплексів сьогодні, 19 квітня, повідомив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і БПЛА. Дякуємо нашим партнерам за суттєве посилення протиповітряної оборони України!", — зазначив він.

Фото — НВ

Водночас німецьке видання Spiegel повідомляє, що Німеччина передала нашій країні другий із чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM. Цей комплекс та 16 керованих ракет були передані, ймовірно, 16 квітня.

Згідно з інформацією видання, дві системи IRIS-T, що залишилися, мають доставити до початку 2024 року. На цей час вони ще не вироблені. Окрім того, Україна дала запит на додаткові системи.

Фото — НВ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українські військові успішно використовують зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM, який є найсучаснішою системою протиповітряної оборони у Німеччині.