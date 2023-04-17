ЗСУ успішно використовують німецькі ІRIS-T для захисту українського неба: чим особливі ці комплекси

IRIS-T SLM – найсучасніша система ППО Німеччини

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM, радари якого ЗСУ успішно використовують для перехоплення повітряних цілей противника — один із найпередовіших у світі. Лише одна така система ППО здатна захистити невеличке місто або місце дислокації воєнного угруповання.

Як пише портал ITC, система протиповітряної оборони німецького виробництва призначена для того, аби знищувати літаки, вертольоти, безпілотні летальні засоби або навіть крилаті та балістичні ракети, котрі ворог випускає по мирних містах. Належить ця новітня розробка компанії Diehl Defense.

Чим особливі ці ЗРК

За своєю конструкцією IRIS-T SLM складається з трьох основних елементів, а саме:

пускова установка на шасі вантажівки MAN SX 45 (8x8) та місце для восьми ракет,

радіолокаційна установка,

машина керування.

На самісінькому початку випробувань 2007 року спільно із ЗРК використовувався радар Saab Giraffe (зокрема, AMV), однак пізніше, у 2014 році проводилася демонстрація з багатофункціональним радаром CEA Technologies CEAFAR із AFAR IRIS-T SLM виробництва Австрії. Саме з ним IRIS-T SLM став першою німецькою ЗРК вже в Україні.

Збройним силам цей комплекс допомагає збудувати багатошарову систему протиповітряної оборони, аби захистити небо мирних міст від російських ударів. Крім того, в Україні використовують і систему управління та зв'язку BMD-Flex датської компанії Terma A/S та систему бойового управління Oerlikon Skymaster компанії Rheinmetall Air Defense.

Зенітно-ракетний комплекс особливий тим, що оснащений однією з найпотужніших версій зенітних керованих ракет IRIS-T. Вони здатні вражати ціль, що перебуває на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Також цей тип ракет має твердопаливні двигуни та керований вектор тяги, завдяки якому маневреність снарядів збільшена до максимуму. Ба більше, модернізований боєприпас може відрізняти справжню ціль від теплової пастки. Керуються ці ракети шляхом передачі координат GPS.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вже найближчим часом Україна отримає від союзників американські зенітно-ракетні комплекси Patriot та франко-італійські Samp-T.