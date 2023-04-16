Слідкує за 1500 цілями одночасно: українські військові використовують надпотужний радар (відео)
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Українські військові успішно використовують радар
В Україні успішно працюють західні системи протиповітряної оборони ЗРК Iris-T і NASAMS. Аби ЗРК IRIS-T був точнішим використовують радіолокаційну станцію TRML-4D від Hensoldt AG.
За даними Bloomberg, система допомагає Україні перехоплювати понад 90% ворожих літаків. В Україну поставлені вже чотири радари, які працюють у складі ЗРК IRIS-T. Цьогоріч мають поставити ще два. Українські чиновники високо оцінюють систему.
Характеристики TRML-4D:
- Це остання версія радара від компанії Hensoldt — перші замовники отримали його лише у 2020 році,
- Для оператора потрібен окремий модуль-укриття,
- Він здатний виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, з особливим акцентом на невеликі, швидкі та низьколітаючі та/або маневрові крилаті ракети та літаки й зависаючі вертольоти,
- Здатний вистежувати і супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км.
- Налаштування займає усього 10 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав про французські гранатомети, які довели свою ефективність в боях в Україні. В нашій країні також засвітилися гармати "Гіацинт — Б" 152 мм калібру — вони стояли на озброєнні Фінляндії.