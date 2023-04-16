Слідкує за 1500 цілями одночасно: українські військові використовують надпотужний радар (відео)

Українські військові успішно використовують радар

В Україні успішно працюють західні системи протиповітряної оборони ЗРК Iris-T і NASAMS. Аби ЗРК IRIS-T був точнішим використовують радіолокаційну станцію TRML-4D від Hensoldt AG.

За даними Bloomberg, система допомагає Україні перехоплювати понад 90% ворожих літаків. В Україну поставлені вже чотири радари, які працюють у складі ЗРК IRIS-T. Цьогоріч мають поставити ще два. Українські чиновники високо оцінюють систему.

Характеристики TRML-4D:

Це остання версія радара від компанії Hensoldt — перші замовники отримали його лише у 2020 році,

Для оператора потрібен окремий модуль-укриття,

Він здатний виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, з особливим акцентом на невеликі, швидкі та низьколітаючі та/або маневрові крилаті ракети та літаки й зависаючі вертольоти,

Здатний вистежувати і супроводжувати 1500 цілей на дальності до 250 км.

Налаштування займає усього 10 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про французські гранатомети, які довели свою ефективність в боях в Україні. В нашій країні також засвітилися гармати "Гіацинт — Б" 152 мм калібру — вони стояли на озброєнні Фінляндії.