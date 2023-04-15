Найбільша дальність у своєму калібрі: яку гармату передали Україні з Фінляндії (відео)

Гармата має різну дальність різними снарядами

Гармата "Гіацинт" добре знайома українським військовим. Вона регулярно допомагає нищити ворогів на фронті. На теренах оборони від росіян помітили "Гіацинт — Б" від Фінляндії.

Портал Ukraine Weapons Tracker зазначає, що про передачу таких гармат не оголошувалося офіційно, тож точна кількість невідома. У Фінляндії загалом було 24 "Гіацинта — Б".

Гармату в України прийняли на озброєння у 1976 році. Її калібр 152 мм. З особливостей — у "Гіацинта — Б" підвищена дальність стрільби. На відміну від "Гіацинта — С" ця модель буксирована.

Гармата саме у буксированому варіанті має найбільшу дальність стрільби активно-реактивними снарядами з усіх радянських систем такого калібру — 40 км. Поступається виключно 203-мм САУ "Піон". Використовували таку гармату в температурному діапазоні +/- 50 градусів Цельсія.

Характеристики "Гіацинта — Б":

Калібр — 152 мм,

Ствол нарізний, довжина із дульним гальмом — 8,1 метра,

Напівавтоматичний затвор,

використовує енергію відкату,

обладнана ланцюговим досилачем для роздільного досилання снаряда і гільзи з зарядом в камеру ствола,

Максимальна дальність стрільби: осколково-фугасним — 28,5 км, активно-реактивним — 40 км,

Приціл — Г-1М, ОП4М-90А

Дорожній просвіт — 475 мм

Бойовий розрахунок — 8 осіб

Час на переведення з похідного положення в бойове — 3-4 хв.

Ще до російського вторгнення Україна виготовляла снаряди для "Гіацинту — Б", включаючи активно-реактивні ОФ-22 самостійно. Нові види востаннє презентували у 2018 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання українськими артилеристами польської САУ Krab. Однак для успішного контрнаступу Україні потрібно більше артилерії.