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Найбільша дальність у своєму калібрі: яку гармату передали Україні з Фінляндії (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Україна мала і свої "Гіацинти", проте артилерії забагато не буває Новина оновлена 15 квітня 2023, 09:44
Україна мала і свої "Гіацинти", проте артилерії забагато не буває. Фото ukrmilitary.com

Гармата має різну дальність різними снарядами

Гармата "Гіацинт" добре знайома українським військовим. Вона регулярно допомагає нищити ворогів на фронті. На теренах оборони від росіян помітили "Гіацинт — Б" від Фінляндії.

Портал Ukraine Weapons Tracker зазначає, що про передачу таких гармат не оголошувалося офіційно, тож точна кількість невідома. У Фінляндії загалом було 24 "Гіацинта — Б".

Гармату в України прийняли на озброєння у 1976 році. Її калібр 152 мм. З особливостей — у "Гіацинта — Б" підвищена дальність стрільби. На відміну від "Гіацинта — С" ця модель буксирована.

Гармата саме у буксированому варіанті має найбільшу дальність стрільби активно-реактивними снарядами з усіх радянських систем такого калібру — 40 км. Поступається виключно 203-мм САУ "Піон". Використовували таку гармату в температурному діапазоні +/- 50 градусів Цельсія.

Характеристики "Гіацинта — Б":

  • Калібр — 152 мм,
  • Ствол нарізний, довжина із дульним гальмом — 8,1 метра,
  • Напівавтоматичний затвор,
  • використовує енергію відкату,
  • обладнана ланцюговим досилачем для роздільного досилання снаряда і гільзи з зарядом в камеру ствола,
  • Максимальна дальність стрільби: осколково-фугасним — 28,5 км, активно-реактивним — 40 км,
  • Приціл — Г-1М, ОП4М-90А
  • Дорожній просвіт — 475 мм
  • Бойовий розрахунок — 8 осіб
  • Час на переведення з похідного положення в бойове — 3-4 хв.

Ще до російського вторгнення Україна виготовляла снаряди для "Гіацинту — Б", включаючи активно-реактивні ОФ-22 самостійно. Нові види востаннє презентували у 2018 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про використання українськими артилеристами польської САУ Krab. Однак для успішного контрнаступу Україні потрібно більше артилерії.

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#Зброя #Гіацинт #Артилерія