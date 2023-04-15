Найбільша дальність у своєму калібрі: яку гармату передали Україні з Фінляндії (відео)
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Гармата має різну дальність різними снарядами
Гармата "Гіацинт" добре знайома українським військовим. Вона регулярно допомагає нищити ворогів на фронті. На теренах оборони від росіян помітили "Гіацинт — Б" від Фінляндії.
Портал Ukraine Weapons Tracker зазначає, що про передачу таких гармат не оголошувалося офіційно, тож точна кількість невідома. У Фінляндії загалом було 24 "Гіацинта — Б".
Гармату в України прийняли на озброєння у 1976 році. Її калібр 152 мм. З особливостей — у "Гіацинта — Б" підвищена дальність стрільби. На відміну від "Гіацинта — С" ця модель буксирована.
Гармата саме у буксированому варіанті має найбільшу дальність стрільби активно-реактивними снарядами з усіх радянських систем такого калібру — 40 км. Поступається виключно 203-мм САУ "Піон". Використовували таку гармату в температурному діапазоні +/- 50 градусів Цельсія.
Характеристики "Гіацинта — Б":
- Калібр — 152 мм,
- Ствол нарізний, довжина із дульним гальмом — 8,1 метра,
- Напівавтоматичний затвор,
- використовує енергію відкату,
- обладнана ланцюговим досилачем для роздільного досилання снаряда і гільзи з зарядом в камеру ствола,
- Максимальна дальність стрільби: осколково-фугасним — 28,5 км, активно-реактивним — 40 км,
- Приціл — Г-1М, ОП4М-90А
- Дорожній просвіт — 475 мм
- Бойовий розрахунок — 8 осіб
- Час на переведення з похідного положення в бойове — 3-4 хв.
Ще до російського вторгнення Україна виготовляла снаряди для "Гіацинту — Б", включаючи активно-реактивні ОФ-22 самостійно. Нові види востаннє презентували у 2018 році.
Раніше "Телеграф" розповідав про використання українськими артилеристами польської САУ Krab. Однак для успішного контрнаступу Україні потрібно більше артилерії.