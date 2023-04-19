Ми втілили мрію: Резніков заявив, що найважливіша зброя нарешті в Україні

Раніше передача цієї зброї вважалася "неможливою"

В Україні офіційно підтвердили, що системи Patriot, які, як повідомлялося раніше, передала нам Німеччина, прибули в країну.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Він зазначив, що Україна пройшла довгий і тернистий шлях на шляху до цієї довгоочікуваної системи ППО і те, що раніше вважалося "неможливим", тепер реальність.

"Ви вмієте візуалізувати мрії? Ми повинні розповісти про це світу і дати цьому життя! Саме це і сталося з Патріотами, ще до масштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду в моєму житті у найважливіший період мого життя. Саме це сталося у час мого візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року, коли я виконував обов’язки міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні Патріоти". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули ? Це неможливо! Але неможливе можливе ", — каже Резніков

Він додав, що з сьогоднішнього дня небо України стало безпечнішим.

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає безпечнішим, тому що в Україну прибули ЗРК "Патріот"" , — сказав міністр оборони.

Нагадаємо, що 18 квітня Німеччина, яка у лютому звітувала про успішне навчання ЗСУ управління комплексами Patriot, повідомила про перші поставки. При цьому речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна не підтвердив, але й не спростував цю інформацію.

Дізнатися чому це важлива для України та грізна зброю ви можете у статті "Телеграфа", де наведено всі характеристики та можливості ЗРК "Patriot".