Мы воплотили мечту: Резников заявил, что важнейшее оружие наконец в Украине

Раньше передача этого оружия считалась "невозможной"

В Украине официально подтвердили, что системы Patriot, которые, как ранее сообщалось, передала нам Германия, прибыли в страну.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что Украина проделала долгий и тернистый путь на пути к этой долгожданной системе ПВО и то, что раньше считалось "невозможным", теперь реальность.

"Вы умеете визуализировать мечты? Мы должны рассказать об этом миру и дать этому жизнь! Именно это и произошло с Патриотами, еще до масштабной войны, еще до моего назначения на важнейшую должность в моей жизни в самый важный период моей жизни. Именно это произошло во время моего визита в Соединенные Штаты в августе 2021 года, когда я исполнял обязанности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Тогда я впервые сказал нашим партнерам: "Нам нужны Патриоты". Свобода и независимость нашей страны находятся под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможное возможно", — говорит Резников

Он добавил, что с сегодняшнего дня небо Украины стало безопасней.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли ЗРК "Патриот", — сказал министр обороны.

Напомним, что 18 апреля Германия, которая в феврале отчитывалась об успешном обучении ВСУ управлению комплексами Patriot, сообщила о первых поставках. При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Узнать почему это важное для Украины и грозное оружие вы можете в статье "Телеграфа", где приведены все характеристики и возможности ЗРК "Patriot".