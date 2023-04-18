ПВО Patriot уже в Украине: подробности

Германия передала не только ЗРК Patriot с ракетами

Германия, которая в феврале отчитывалась об успешном обучении ВСУ управлению комплексами Patriot, сообщила о первых поставках. Как сообщили власти страны, первые комплексы ПВО Patriot уже в Украине.

Об этом сказано на официальной странице Бундестага. Сколько именно систем ПВО Patriot получила Украина, не сообщается.

Так, власти ФРГ отчитались об объемах и темпах военной помощи Украине. На этой неделе Германия передаст Вооруженным силам Украины помимо "Патриотов" 16 грузовиков Zetros и 2 автомобиля для пограничников.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Он заявил, что передача ЗРК Patriot — это знаковое событие для Украины, ведь система ПВО усилится в разы, а вражеские ракеты будут еще реже долетать до целей. Также он выразил надежду, что вскоре за системами Patriot страны-союзницы одобрят передачу боевой авиации, в том числе и самолетов F-16.

Система ПВО Patriot — это американский зенитно-ракетный комплекс, который был создан в качестве универсального средства противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Сейчас это ЗРК стоит на вооружении армии США и их стран-союзников. Оснащен ЗРК ракетами-перехватчиками и высокоэффективными РЛС.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на передовой в Украине работают французские бронемашины AMX-10. Еще их называют "колесными танками", а министр обороны Украины окрестил их "снайперской винтовкой на быстрых колесах".