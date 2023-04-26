Річниця аварії на ЧАЕС. Як Прип'ять пережила російську окупацію та яка ситуація зараз (відео)

Те, що робили росіяни у Чорнобилі, експерт називає "прикладом абсолютної дурості".

Україна 26 квітня згадує Чорнобильську трагедію. Вибух на АЕС 1986 року лишив тисячі людей без домівок та здоров'я. Та Чорнобильска зона і радіація знову були на слуху на початку вторгнення у 2022. Окопи ворога у Рудому лісі в зоні відчуження, окупація, що тривала понад місяць та ціла мережа українських агентів на окупованій території — "Телеграф" зібрав основні цікаві факти про зону відчуження під час окупації.

Вона тривала з 24 лютого по 31 березня 2022 року. Як тільки ворог увійшов у зону, одразу відбувся сплеск радіації. Це було пов'язано з рядом подій — окопуванням в небезпечній зоні, використанням важкої техніки, пожежами.

Радіаційне зараження в російських окопах

Керівник компанії "Чорнобиль тур" і співзасновник Волонтерського центру "Чорнобиль" Ярослав Ємельяненко розповів, що росіяни і справді окопалися в Рудому лісі, однак шкода для них від цього була перебільшена. "Ми використали історію з окопами двома способами: українців заспокоювали, що небезпека не може вийти за кордон Чорнобильської зони, а ворогів переконували у смертельній небезпеці для них", — розказав він. Смертельне ураження, копаючи там окопи, отримати не можна було. Ємельяненко називає окопи росіян "прикладом абсолютної дурості".

Чому російські військові захворіли у Чорнобилі

Попри те, що небезпеку сильно перебільшили для проведення інформаційної операції — з Білорусі дійшли звістки про хвороби росіян. Однак це не зараження, отримане в Рудому лісі, а звичайне російське невігластво винне. Грабуючи лабораторії росіяни винесли і надзвичайно радіоактивні зразки сплаву з четвертого реактора. Така "магма" досі має змінний склад радіонуклідів — поруч з ними можна знаходитися тільки в захисті, а росіяни везли їх просто біля себе по кілька годин.

Як українські військові та СБУ слідкували за ворогом

Коли окупанти увійшли в Чорнобильску зону, вони знищили державні камери. Однак у туристичної компанії були свої — їх одразу не помітили. У камер був акумулятор, що дозволило певний час слідкувати за ворогом. Коли інфоцентр був знищених — вже підготували сітку інформаторів. Серед них були і співробітники з числа місцевих, і просто знайомі.

Чи можуть росіяни знову піти через Чорнобиль

Ємельяненко вважає, що ні. Він зазначив, що зона укріплена і має багато рівнів захисту. Територія прострілюється, а тоді їм вдалося пройти через те, що "ніхто не очікував порушення міжнародних конвенцій та правил цивілізованого ведення війни".

Що зараз відбувається у Чорнобилі

Окупанти завдавали збитків заповіднику на 2,5 млрд гривень. Волонтерів туди наразі не пускають, а частину лісу вирубують. Ймовірно — аби створити протипожежні просіки. Через вогонь знищено майже 12 тисяч гектарів угідь. Рівні радіації повернулися до тих, що були до вторгнення, зазначає Ємельяненко. Однак зона досі закрита. "Ми намагаємося якось розмовляти з ними (з керівництвом зони — ред.), але поки що безрезультатно. Коли Чорнобильська зона знову відкриється, я не можу вам сказати. Може — завтра, може — після Перемоги", — розповідає волонтер.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший вчинок окупантів, який може привести до епідемії. Вони випадково розрили скотомогильник під Мелітополем. Він був заражений сибіркою — військових ворога посадили на карантин.