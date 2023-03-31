Не в Рудому лісі: як насправді росіяни опромінилися радіацією на ЧАЕС

Росіяни машинами вивозили награбоване

Під час російської окупації Чорнобильської АЕС загарбники, що орудували там, судячи з усього, не блищали розумом, адже в пошуках наживи наразилися на серйозну небезпеку.

Керівник компанії "Чорнобиль Тур" та співзасновник Волонтерського центру "Чорнобиль" Ярослав Ємельяненко розповів "Телеграфу" ,що наробили окупанти та як саме вони отримали величезні дози радіації у Чорнобилі.

За його словами, він був дуже здивований, коли почув новини про те, що солдати росії почали звертатися до Гомельського центру радіаційної медицини із середнім і високим ступенем ураження радіацією, адже в зоні відчуження живуть самосели, а росіяни за такий короткий проміжок часу примудрилися так сильно опроміниться. Як виявилося виною тому стала вже відома жага окупантів до мародерства.

"Вони розграбували лабораторії, де знаходилось надсучасне дозиметричне обладнання і тестові джерела випромінювання для наладки лабораторних датчиків. Там для досліджень зберігались і надзвичайно радіоактивні зразки сплаву з четвертого реактора. Вибух тоді перетворив бетон, залізо, радіоактивні паливні збірки, графітні стрижні з елементами реактору на "магму". Зараз вона стабілізована, але у ній досі змінюється склад радіонуклідів – якісь розпадаються, якісь утворюються. Бути поруч із її зразками без захисту кілька годин — смерть", – каже Ємельяненко.

Керівник "Чорнобиль Тур" розповів, що при таких умовах росіяни перебували по кілька годин, коли машинами відвозили награбоване лабораторне обладнання.

"Разом із лабораторним обладнанням. І уявіть собі, як це було: чутливе обладнання виривали з коренем, як унітаз чи пралку, і кидали у військовий транспорт. Навантажена військова машина могла їхати 3-5 годин. Можливо, орки весь цей час навіть сиділи на тому обладнанні. З такою дозою радіації організм не впорається, він просто розвалиться", — зазначає експерт і додає, що "з того часу говорю, що окопи у Рудому лісі мають бути меморіалізовані, як унаочнення першого у світі акту ядерного тероризму. І приклад абсолютної дурості. Ми можемо їх законсервувати та ще багато десятиліть показувати туристам, які летітимуть із США чи Австралії, щоб побачити рівень інтелекту росіян"

Більше про те чому історія з Рудим лісом насправді була нашою ІПСО, що сьогодні відбувається в зоні відчуження і як нам у майбутньому правильно говорити про старі та нові "території болю" ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Ярослава Ємеляненко "Телеграфу" під назвою "Телефон цілували від щастя" — гід по Чорнобилю про звільнення зони відчуження та її стан сьогодні" .

Раніше ми писали, що росіяни перед виходом із ЧАЕС вкрали навіть ложки та тарілки.