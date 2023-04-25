Україна намагається заплутати росію - у Politico пояснюють план наступу ЗСУ

росію намагаються ввести в оману кількома методами

Напередодні анонсованого весняного контрнаступу ЗСУ Україна намагається всіляко збити з пантелику російських окупантів, посилаючи різні хибні сигнали про те, коли й де буде завдано ударів.

Чимало аналітиків вважають, що бої за Бахмут змусили росію послабити свою оборону в інших місцях і саме цим може скористатися Україна, спрямувавши туди свої сили. Про це пише Politico.

"Більшість військових аналітиків, схоже, згодні з тим, що найбільш вірогідним є один великий удар і хибний маневр, оскільки країна не має достатньої кількості танків і бронетехніки, щоб прорватися глибоко, розсіюючи свої сили", — йдеться в матеріалі

Найбільше росіяни бояться удару на південь, бо це переріже окупантам сухопутний коридор до Криму. Також головного удару може бути завдано у Донецькій області, у самому Бахмуті.

"росію намагаються ввести в оману за допомогою методів візуального обману, радіопереговорів, наземної активності та бездіяльності", — пише Politico.

При цьому в матеріалі вказується, що в Києві гостро усвідомлюють, що "їм потрібні великі територіальні придбання, і доля війни може залежати від цього контрнаступу — з геополітичних причин більше, аніж з якихось інших причин".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Заході дають неоднозначні прогнози щодо наступу ЗСУ. Серед офіційних осіб поширюється думка, що успішний контрнаступ українських військових необов’язково має призвести до різкої зміни ситуації на фронті.