Росіяни не відступлять, але ЗСУ можуть здивувати: на Заході дають неоднозначні прогнози наступу України

Шанси, що після наступу української армії путін відступить — менші від нуля

Позитивні прогнози української сторони щодо подальших успіхів Збройних сил у весняному контрнаступі, що призведуть до краху російської армії та різкої зміни ситуації на фронті, можуть не відповідати дійсності. Така думка шириться серед західних офіційних осіб.

Про це йдеться у новому матеріалі New York Times.

Журналісти зазначають, що Україна готує до наступу 12 бригад по 4000 осіб, однак ЗСУ можуть зіштовхнутися з багатьма проблемами, які в подальшому призведуть до тупикової ситуації.

"Бої у Бахмуті цієї зими виснажили запаси боєприпасів і призвели до великих втрат у деяких досвідчених підрозділах", — пише NYT.

Водночас деякі співрозмовники серед американських чиновників зазначають, що попри всі негативні прогнози, українська армія все ж може всіх здивувати. Такого висновку на Заході схиляються через те, що українська армія тепер озброєна європейськими танками та американськими бронетранспортерами, а також має нові підрозділи, навчені та оснащені американцями та силами НАТО.

Також джерела очікують, що ЗСУ у своєму весняному наступі можуть використовувати хитрощі та обман, аби збити росіян з пантелику. Зокрема, не менш вагому роль у подальших діях відіграє саме західна розвідка.

"Якщо США та союзники зможуть виявити суттєві слабкі місця в обороні росії, Україна зможе використовувати їх за рахунок швидкості та захисту танків та бойових машин Bradley", — йдеться у матеріалі.

Однак "великі досягнення" не можуть бути гарантовані і не обов'язково стануться, адже окупаційна армія вже встигла замінувати всі напрямки, готуючись до наступу. Саме тому подальше просування ЗСУ залежатиме від ефективності використання західних машин для розмінування цих територій.

Що ж стосується дій російського президента володимира путіна, то ймовірність того, що після контрнаступу він відступить — менше нуля. Радше всього, він віддасть перевагу проведенню ще однієї хвилі мобілізації, аби залучити до війни більшу кількість осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ,на думку голови Міноборони Великої Британії Бена Воллеса, російсько-українська війна не закінчиться після контрнаступу ЗСУ. За словами чиновника, бойові дії в Україні триватимуть і 2024 року.