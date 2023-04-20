"Буде сюрприз як для росіян, так і для українців": у Зеленського заінтригували заявою про контрнаступ ЗСУ

Окупанти дуже бояться українського наступу і готуються до нього усіма силами

Весняний контрнаступ Збройних сил України стане "сюрпризом, який росіяни очікують найменше". А подальші дії української армії можуть стати несподіванкою й для багатьох громадян нашої держави.

Про це у четвер, 20 квітня, в ефірі програми "Свобода. Ранок" повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський.

"А коли це відбудеться (контрнаступ ЗСУ, — Ред.), яким чином, за якими напрямками — це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, а й для багатьох українців", — пояснив він.

Також він додав, що наразі подальші дії української армії є основною темою для обговорення у російських ток-шоу та соцмережах.

За словами Веніславського, українське командування, а саме командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Сирський першочергово працює над максимальним знищенням окупаційної армії у "найгарячіших" точках фронту. А саме у районі Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки.

Такі дії ЗСУ допоможуть у подальшому ефективніше просуватися вглиб окупованих територій, звільняючи їх від ворога.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як полковник ЗСУ у запасі Роман Світан прокоментував весняний контрнаступ ЗСУ та розповів, який час найбільше підходить для деокупації захоплених противником територій.