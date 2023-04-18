Захід готується до реакції путіна на контрнаступ ЗСУ: чекають двох кроків

На Заході усвідомлюють, що росіянам незабаром доведеться перейти до оборони.

Західні лідери готуються до того, що росія збирається застосувати "будь-які інструменти, які в неї залишилися" у відповідь на очікуваний контрнаступ України.

Як інформує The Guardian, про це йшлося під час саміту G7 у Японії. Зокрема лідери "Великої сімки" вважають, що росія піде на загострення ядерної риторики та активізує кібератаки.

Зокрема видання нагадує, що експрезидент росії дмитро медведєв нещодавно говорив, що його країна застосує "абсолютно будь-яку зброю", якщо Україна спробує повернути окупований Крим.

Лідери G7 знову висловили свою позицію про те, що ядерні загрози кремля є неприйнятними, а також засудили намір російського диктатора володимира путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Зазначається, що західні лідери усвідомлюють, що зимовий російський наступ вичерпує себе і незабаром окупаційній армії доведеться переходити до оборони.

Як повідомлялося раніше, група колишніх високопоставлених західних дипломатів і військових радників високого рівня висловила побоювання, що війна в Україні може зайти в глухий кут, а щоб цього не сталося союзникам доведеться піти ва-банк, щоб серйозно збільшити обсяги військової допомоги українським захисникам.