Запад готовится к реакции путина на контрнаступление ВСУ: ждут двух шагов

На Западе осознают, что россиянам вскоре придется перейти к обороне

Западные лидеры готовятся к тому, что россия собирается применить "любые инструменты, которые у нее остались" в ответ на ожидаемое контрнаступление Украины.

Как информирует The Guardian, об этом шла речь во время саммита G7 в Японии. В частности лидеры "Большой семерки" считают, что россия пойдет на обострение ядерной риторики и активизирует кибератаки.

В частности издание напоминает, что экс-президент россии дмитрий медведев недавно говорил, что его страна применит "абсолютно любое оружие", если Украина попытается вернуть оккупированный Крым.

Лидеры G7 вновь высказали свою позицию о том, что ядерные угрозы кремля являются неприемлемыми, а также осудили намерение российского диктатора владимира путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Отмечается, что западные лидеры осознают, что зимнее российское наступление исчерпывает себя и вскоре оккупационной армии придется переходить к обороне.

Как сообщалось ранее, группа бывших высокопоставленных западных дипломатов и военных советников высокого уровня выразила опасение, что война в Украине может зайти в тупик, а чтобы этого не произошло союзникам придется пойти ва-банк, чтобы серьезно увеличить объемы военной помощи украинским защитникам.