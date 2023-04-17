Союзники должны пойти ва-банк: иностранные дипломаты рассказали, что поможет прекратить войну в Украине

Союзники должны помочь Украине как можно скорее показать путину, что своих военных целей он не добьется

Война в Украине может зайти в тупик. Чтобы этого не произошло, Запад должен пойти ва-банк и серьезно увеличить объемы военной помощи Украине. Президент россии владимир путин должен как можно скорее понять, что не добьется своих целей, а союзники не устанут оказывать поддержку.

Об этом идет речь в статье The Guardian под авторством бывших высокопоставленных дипломатов и военных советников высокого уровня. В частности, авторами статьи выступили бывший постоянный секретарь министерства иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд; дипломатический советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Хойсген; бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Джим Джонс; руководитель аппарата бывшего премьер-министра Франции Жан-Пьера Раффарена Стефан Абриаль и дипломатический советник бывшего президента Италии Джорджио Наполитано Стефано Стефанини.

Авторы уверены, что одних лишь заявлений о "непоколебимой поддержке" для победы Украины мало. К тому же слова союзников сильно расходятся с их действиями — объемы военной помощи все еще недостаточны для победы над россией.

"Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, необходимые для борьбы, и победить путинскую агрессивную войну. Чем быстрее путин поймет, что он не добьется своих целей в Украине, тем раньше можно будет добиться мира, и тем раньше прекратятся страдания украинского народа. Украине нужны объединенные силы танков, ракет большей дальности и авиации для проведения успешной контратаки, прокладывая путь к украинской победе и мирным переговорам на приемлемых условиях", — говорится в статье.

Что касается заявлений главы Франции Эммануэля Макрона касательно роли Китая в качестве потенциального посредника в прекращении войны, то дипломаты не согласны. Они посоветовали президенту с осторожностью относиться к роли Пекина в российско-украинской войне — Си Цзиньпин боится превращения россии в демократическую страну, а поэтому заинтересован в том, чтобы путин дольше оставался при власти.

Кроме того, если демократические страны намерены защищаться от влияния россии и Китая, то другие страны с крупной экономикой должны увеличить свой вклад.

"Если демократические страны мира собираются сдерживать и, при необходимости, защищаться от россии и Китая, крупные экономики, такие как Германия, должны будут внести свой вклад. Больше не приемлемо, чтобы Германия и Италия не тратили 2% своего ВВП на оборону; бюджет 2024 года станет лакмусовой бумажкой", — заявили авторы статьи в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе этим летом.

Обещания насчет укрепления оборонного потенциала Европы, которые звучали на протяжении десятка лет в странах Запада, должны быть исполнены. Это поможет сохранить двухпартийную поддержку США в отношении военной помощи Украине. Кроме того, сплоченность НАТО и стран ЕС крайне важна, чтобы доказать путину его ошибку насчет того, что союзники вскоре устанут помогать Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Италии призвал Европу продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока в этом будет необходимость. Если поддержка прекратится, то агрессия россии усилится.