Будет не контрнаступление, а наступление ВСУ: полковник объяснил, чем ситуация похожа на Вторую мировую

Информационная шумиха вокруг нынешнего контрнаступления очень похожа на ситуацию во время Второй мировой войны

Контрнаступление ВСУ якобы запланировано на 30 апреля — эта дата стала известна после утечки данных Пентагона. Однако называть готовящуюся операцию контрнаступлением неправильно — нужно использовать термин наступление.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский в эксклюзивном интервью "Телеграфу". Он также провел параллель между нынешней ИПСО и попытками дезинформации врага во время войны в Нормандии.

По словам Грабского, контрнаступление является чем-то тактическим и подразумевает под собой цель остановить противника ответным ударом и отогнать его на прежние позиции. Для Украины это не актуально — отгонять россиян на позиции до 24 февраля никто не будет, ВСУ намерены освобождать всю территорию Украины, включая Донбасс и Крым.

"Нам это не подходит. Поэтому следует говорить о предстоящих наступательных действиях украинских сил обороны", — подчеркнул военный эксперт.

Также он сравнил информационно-психологическую кампанию, которая проводится сейчас и во время высадки союзников в Нормандии. По словам Грабского, они идентичные.

"Говоря о подготовке этих же действий, мы наблюдаем абсолютно предполагаемую информационно-психологическую кампанию, которая всегда является составляющей как гибридной войны, так и любой наступательной операции, начиная примерно с середины ХХ века. Это касалось той же высадки войск союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Было очевидно, что будут высаживаться во Франции. Но вокруг этого создался такой информационный шум, делались такие "вбросы", что они лишь напускали туман относительно времени и места высадки. Похожая ситуация сейчас и у нас", — отметил полковник запаса.

Подробнее о готовящихся боях за Украину читайте в материале: "Что уже показала "битва за Донбасс" и зачем шум вокруг украинского наступления: полковник ВСУ дал ответы".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес оценил потенциал украинского контрнаступления. Если операция пойдет по плану, то оккупанты могут сами сбежать из Крыма и покинут Донбасс.