Что уже показала "битва за Донбасс" и зачем шум вокруг украинского наступления: полковник ВСУ дал ответы

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", чего нам ожидать от "Рамштайна" и к чему готовятся оккупанты

Российская оккупационная армия не прекращает атаки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Донецкой области. Параллельно с этим идут постоянные разговоры о подготовке наступательных действий ВСУ. Тема актуализировались еще и на фоне "слива" соответствующих документов во время "утечки" из Пентагона.

Между тем главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин призывает российские власти завершить боевые действия, объявить об окончании так называемой "специальной военной операции" и сосредоточиться на удержании того, что уже удалось захватить.

Битву за Донбасс, а также неимоверный информационный шум вокруг готовящихся наступательных действий ВСУ "Телеграф" обсудил с военным экспертом, полковником запаса Сергеем Грабским.

О битве за Донбасс и обескровленных "вагнеровцах"

– Что можно сказать о битве за Донбасс, где россияне сосредоточили огромные ресурсы, но не достигли заметных успехов?

– После четырех месяцев, начиная с декабря, когда противник резко активизировался на восточном направлении, видно, что он не достиг одной из целей "специальной военной операции" (как россияне называют эту войну) в виде выхода на админграницы Луганской и Донецкой областей. Оккупанты отчаянно пытались это сделать, давя сначала по всей длине восточного фронта, а потом сосредоточив усилия на отдельных направлениях. Но давление становится всё слабее. За исключением разве что Бахмутского направления. Далее по уровню напряжения идут Авдеевка, Марьинка, Кременная, район Купянска (населенный пункт Двуречная).

Противник временно вынужден перебрасывать значительные ресурсы с Авдеевки к Бахмуту. Это свидетельствует, что на сегодняшний день он не способен вести широкомасштабные наступательные операции на нескольких направлениях одновременно.

ВСУ удалось удержать позиции, которые оккупанты усиленно атаковали с декабря 2022-го. Но это, подчеркиваю, по состоянию на сегодняшний день. Ситуация в динамике. Давление на том же Бахмутском направлении очень сильное. Россияне не оставляют попыток выбить наших подразделения из Бахмута.

В свою очередь мы продолжаем изматывать там противника. Настолько, что на помощь "вагнеровцам" брошены воздушно-десантные подразделения вооруженных сил рф, которые предназначались для выполнения особых задач, а не штурмовых действий в условиях городских боев.

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский

– С чего вдруг пригожин заговорил о необходимости сворачивать так называемую "СВО"?

– Пригожин потратил огромные ресурсы во время штурмов Соледара, Бахмута и Авдеевки. Компонент ЧВК "Вагнер", который задействован в Украине, обессилен. Вот хозяин "вагнеровцев" со своей колокольни и вбрасывает месседжи о необходимости остановить так называемую "СВО", закрепившись на тех территориях, которые россияне сейчас контролируют. Как он это себе представляет – я не знаю. Но сам факт того, что в рф всё чаще говорят о необходимости перехода к обороне и проводят соответствующие действия, подтверждает тот факт, что мы выполнили задачи своей оборонной операции. Остановили противника, значительно его обескровили, а также создали условия для проведения в тактической перспективе контрнаступательных действий, а в оперативно-стратегической – наступательных на определенных участках фронта.

О "наступательном" шуме и ожиданиях от нового "Рамштайна"

– О чем говорит непомерный информационный шум вокруг грядущего контрнаступления ВСУ?

– Сразу хочу уточнить, что контрнаступление, контратака – это нечто тактическое. К примеру, целью контрнаступления является остановить противника и нанести ему удар в ответ, отогнав на исходные позиции. Нам это не подходит. Потому следует говорить о будущих наступательных действиях украинских Сил обороны.

Так вот, говоря о подготовке этих самых действий, мы наблюдаем абсолютно предсказуемую информационно-психологическую кампанию, которая всегда является составляющей как гибридной войны, так и любой наступательной операции, начиная примерно с середины ХХ века.

Это касалось той же высадки войск союзников в Нормандии во время Второй мировой. Было очевидно, что будут высаживаться во Франции. Но вокруг этого создался такой информационной шум, делались такие "вбросы", что они лишь напускали туману касательно времени и места высадки. Похожая ситуация наблюдается сейчас и у нас.

– "Утечка" секретных документов Пентагона, где также зацепили тему подготовки наших наступательных действий, тоже используется таком контексте?

– Безусловно! Мы видим создание информационного шума, который свидетельствует о том, что ведется определенная подготовка. Причем не только с украинской, но и с российской стороны. Что Киев, что Москва пытаются использовать эти "сливы" с выгодой для себя. Мы постоянно пугаем и запутываем противника, не давая ему сосредоточиться на каких-то направлениях. В результате россияне совершают поспешные, порой нервные действия касательно создания неких дополнительных линий укрепления. В том числе на побережье Черного моря в Крыму, что вызывает смех у всех военных специалистов. Противник пытается сосредоточить необходимые ресурсы, надеясь сорвать украинское наступление. Всё это динамика, в том числе информационная, которая всегда предшествует активным наступательным действиям. Причем не обязательно нашим. Россияне тоже готовятся, накапливают силы и средства, надеясь всё же прорвать нашу оборону.

– На этой неделе состоится 11-е заседание формата "Рамштайн". Какие ожидания?

– Общедоступная информация, которая касается поставок Украине вооружения, военной техники, боеприпасов, составляет лишь около 25% от того, что принимается на встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Озвучивается лишь то, что хотят донести до определенных аудиторий в разных странах. Понятно, что будут новые поставки систем ПВО, артиллерии, боеприпасов, тяжелой военной бронетехники.

Главное, что такие встречи проходят, что они стали регулярными, что в этом формате происходит развитие и уточнение планов обеспечения Сил обороны Украины всем необходимым. Ведется кропотливая, последовательная работа по подготовке украинских наступательных операций.

Не ожидаю, что партнеры задекларируют на этой неделе намерения передать Украине так нужные нам самолеты F-16. Но, думаю, сам вопрос уже решен. После передачи нам наземных образцов западной техники поступление соответствующей авиации – просто вопрос времени. Уверен, что работа по подготовке нашей инфраструктуры для приема таких самолетов уже ведется.