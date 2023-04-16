Есть ключевой элемент: американский генерал оценил перспективы контрнаступления ВСУ

Американский генерал назвал ключевой элемент в украинском контрнаступлении

Успешное контрнаступление ВСУ может привести к тому, что оккупационные войска будут полностью выведены с территории Украины, а освобождение Крыма может привести к массовому бегству россиян с Донбасса.

Об этом рассказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью каналу "Прямой".

По его словам, генштаб ВСУ делает все необходимое для того, чтобы провести успешное контрнаступление.

"Я думаю, что Генеральный штаб очень дисциплинирован и профессионален, и он начнет наступление тогда, когда будут готовы все условия для этого", — сказал Ходжес.

При этом он добавил, что речь идет не просто об уничтожении российских военных, а об освобождении Крыма, который является ключевым элементом в в этом плане.

Генерал отметил, что если Крым будет освобожден, то у россиян на Донбассе не будет достаточно энтузиазма, чтобы там оставаться. То есть освобождение полуострова может привести к значительным изменениям с российской стороны, а Украина сможет выдавить оккупационные войска со всей своей территории.

Напомним, ранее Ходжес рассказал, как именно ВСУ могут освободить Крым и что для этого необходимо сделать.