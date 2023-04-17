Союзники мають піти ва-банк: іноземні дипломати розповіли, що допоможе припинити війну в Україні

Союзники повинні допомогти Україні якнайшвидше показати путіну, що своїх військових цілей він не досягне

Війна в Україні може зайти в глухий кут. Щоб цього не сталося, Захід має піти ва-банк та серйозно збільшити обсяги військової допомоги Україні. Президент росії володимир путін повинен якнайшвидше зрозуміти, що не досягне своєї мети, а союзники не втомляться надавати підтримку.

Про це йдеться у статті The Guardian під авторством колишніх високопоставлених дипломатів та військових радників високого рівня. Зокрема авторами статті виступили колишній постійний секретар міністерства закордонних справ Великобританії Саймон Макдональд; дипломатичний радник колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель Крістоф Хойсген; колишній радник Барака Обами з національної безпеки Джим Джонс; керівник апарату колишнього прем’єр-міністра Франції Жан-П’єра Раффарена Стефан Абріаль та дипломатичний радник колишнього президента Італії Джорджіо Наполітано Стефано Стефаніні.

Автори впевнені, що лише заяв про "непохитну підтримку" для перемоги України мало. До того ж, слова союзників сильно розходяться з їхніми діями — обсяги військової допомоги все ще недостатні для перемоги над росією.

"Ми повинні надати Україні зброю та боєприпаси, необхідні для боротьби, і перемогти путінську агресивну війну. Чим швидше путін зрозуміє, що він не досягне своєї мети в Україні, тим раніше можна буде досягти миру, і тим раніше припиняться страждання українського народу. Україні потрібні об’єднані сили танків, ракет більшої дальності та авіації для проведення успішної контратаки, прокладаючи шлях до української перемоги та мирних переговорів на прийнятних умовах", — йдеться у статті.

Щодо заяв глави Франції Еммануеля Макрона щодо ролі Китаю як потенційного посередника у припиненні війни, то дипломати не згодні. Вони порадили президенту з обережністю ставитися до ролі Пекіна у російсько-українській війні — Сі Цзіньпін боїться перетворення росії на демократичну країну, а тому зацікавлений у тому, щоб путін довше залишався при владі.

Крім того, якщо демократичні країни мають намір захищатися від впливу росії та Китаю, то інші країни з великою економікою мають збільшити свій внесок.

"Якщо демократичні країни світу збираються стримувати і, при необхідності, захищатися від росії та Китаю, великі економіки, такі як Німеччина, повинні будуть зробити свій внесок. Більше не прийнятно, щоб Німеччина та Італія не витрачали 2% свого ВВП на оборону; бюджет 2024 року року стане лакмусовим папірцем", — заявили автори статті напередодні саміту НАТО у Вільнюсі цього літа.

Обіцянки щодо зміцнення оборонного потенціалу Європи, які звучали протягом десятка років у країнах Заходу, мають бути виконані. Це допоможе зберегти двопартійну підтримку США щодо військової допомоги Україні. Крім того, згуртованість НАТО та країн ЄС є вкрай важливою, щоб довести путіну його помилку щодо того, що союзники незабаром втомляться допомагати Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Італії закликав Європу продовжувати підтримувати Україну доти, доки в цьому буде потреба. Якщо підтримка припиниться, то агресія росії посилиться.