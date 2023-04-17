G7 продовжить підтримувати Україну, але Бразилія пропонує власний план

В Бразилії незадоволені посиленням ролі США

Європа продовжує підтримувати Україну попри звинувачення у затягуванні війни. Так міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що G7 має довести російському президенту, що він не досягне цілей в Україні.

Про це повідомляє "Укрінформ". Нагадаємо, G7 складається з семи високорозвинених країн світу — США, Японії, Німеччини, Британії, Франції, Італії та Канади. Бербок порівняла міжнародний клуб із кризовою командою і зазначила, що за їхньої підтримки "Україна вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу". На зустрічі у Японії країни підтвердять та посилять зобов’язання аби показати володимиру путіну рішучість.

Однак членів організації водночас звинувачують у затягуванні конфлікту. Так, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва на завершення візиту до Китаю та ОАЕ заявив, що країни мають приєднатися по "політичної G20" аби покласти край війні. Він заявив, ніби то причиною війни стали рішення двох країн, а президенти росії та України не виступають з ініціативами для припинення війни.

Сілва вважає, що Європа та США роблять внесок у продовження війни, а окремо Штати звинуватив у заохочуванні через постачання зброї. Зазначимо, Сілву неодноразово критикували за прихильність росії та особисто її президенту володимиру путіну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Бразилія вже висувала пропозиції мирити Україну з росією за посередництва Китаю. Однак нагадаємо, мирний план від КНР містить пункти, з якими Україна не погоджується.