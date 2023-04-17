В Бразилии недовольны усилением роли США

Европа продолжает поддерживать Украину, несмотря на обвинения в затягивании войны. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что G7 должен доказать российскому президенту, что он не достигнет целей в Украине.

Об этом сообщает "Укринформ". Напомним, G7 состоит из семи высокоразвитых стран мира — США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады. Бербок сравнила международный клуб с кризисной командой и отметила, что при их поддержке "Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления". На встрече в Японии страны подтвердят и усилят обязательства, чтобы показать владимиру путину решимость.

Однако члены организации одновременно обвиняют в затягивании конфликта. Так, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в завершение визита в Китай и ОАЭ заявил, что страны должны присоединиться по "политической G20", чтобы положить конец войне. Он заявил, что причиной войны стали решения двух стран, а президенты россии и Украины не выступают с инициативами для прекращения войны.

Силва считает, что Европа и США вносят вклад в продолжение войны, а отдельно Штаты обвинили в поощрении из-за поставок оружия. Отметим, Силву неоднократно критиковали за приверженность россии и лично ее президенту владимиру путину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бразилия уже выдвигала предложения мирить Украину с россией при посредничестве Китая. Однако напомним, что мирный план от КНР содержит пункты, с которыми Украина не соглашается.